Monday, July 10, 2017
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2+2 вперше покаже UFC Fight Night у прямому ефірі

Деталі
липня 10, 2017

16 липня на каналі 2+2 стартує перша в Україні офіційна пряма трансляція грандіозного вечора змішаних єдиноборств – UFC Fight Night 113 з головним боєм Нельсон – Понсініббіо.


Бійцівський вечір UFC 113 відбудеться на арені «The SSE Hydroу» у Глазго (Шотландія). Найочікуванішою подією турніру стане поєдинок у середній вазі Гуннара Нельсона проти потужного аргентинця Сантьяго Понсініббіо. За свою десятирічну кар’єру в ММА ісландський спортсмен лише двічі поступався легендам рингу. Сьогодні 28-річний Нельсон перемагає найсильніших бійців UFC і продовжує серію успішних виступів.
Сантьяго Понсініббіо, кар’єра котрого у UFC розпочалась з поразки, наразі посідає 14 позицію у рейтингу найкращих бійців свого дивізіону. За останні два роки він запам’ятався вболівальникам як володар потужного удару, коли нокаутував Корта МакГі та Андреаса Шталя.
На глядачів 2+2 також чекає жіноче протистояння у найлегшій вазі чемпіонки світу з кікбоксу Джоанн Калдервуд і непереможної американки, яка лише рік тому розпочала професійну кар’єру, Синтії Кальвільйо.
Трансляції турнірів UFC в Україні коментує спортивний журналіст та оглядач Олег Шмідт. Разом з Олегом у студії 2+2 працюють тренер професійної команди з тайського боксу Анатолій Шпонарський та український боєць ММА Дмитро Солопов.

 

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