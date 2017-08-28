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Неофіційний візит Ю. Луценка

Деталі
серпня 28, 2017

На  Хортиці, де на найвищому флагштоку країни підняли державний прапор, з неофіційним візитом побував  генеральний прокурор України Юрій Луценко. Захід, присвячений Дню

державного прапора, проходить на оглядовому майданчику Музею історії запорізького козацтва.
Нагадаємо, син Юрія Луценка служив в 55-ій артбригаді, бійці якої також були присутні на святі.
Генпрокурор відвідав також церкву на Хортиці і подарував храму ікону і шаблю.

 

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