Деталі Опубліковано: Четвер, 11 січня 2018, 14:24

Працівники поліції затримали на місці злочину двох чоловіків, які в Мелітополі проникли до квартири та скоїли крадіжку майна на суму понад 55 тисяч гривень.

10 січня працівники карного розшуку Мелітопольського відділу поліції затримали двох крадіїв. Останні саме виносили із помешкання викрадене майно.

Поліцейські встановили, що зловмисники проникли до квартири на проспекті Б.Хмельницького шляхом підбору ключів та викрали ноутбук, золоті вироби та гроші. Загальна сума збитків – понад 55 тисяч гривень.

Підозрюваними виявились 40-річний житель Мелітополя та 30-річний мешканець Запоріжжя. Зловмисники раніше вже були неодноразово засуджені за корисливі злочини.

Викрадене майно вилучено правоохоронцями. Окрім того, під час санкціонованих обшуків поліцейські виявили відмички та інші викрадені речі, власники яких встановлюються.

На сьогодні підозрювані затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває перевірка на причетність затриманих до скоєння аналогічних злочинів.

Всього за 2017 рік працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 613 квартирних крадіжок.

Нагадаємо, що поліцейські затримали мешканця Запоріжжя, який наніс смертельні тілесні ушкодження 43-річному чоловіку.

Відділ комунікації поліції Запорізької області