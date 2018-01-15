Деталі Опубліковано: Понеділок, 15 січня 2018, 14:09

Представники чинної влади розпочали масові маніпуляції з повідомленням про підвищення заробітних плат освітянам. Про це розповів народний депутат, член

фракції «Батьківщина» Вадим Івченко в ефірі телеканалу «NewsOne».

«Зарплату підняли згідно з ухваленим бюджетом. Він передбачає, що мінімальна заробітна плата вчителя має дорівнювати трьом мінімальним зарплатам. Це майже 11 тисяч. А влада сьогодні платить лише 6,5 тисяч! Тобто, бачимо просте невиконання закону, про яке люди навіть не здогадуються», – пояснив депутат.

Також він звернув увагу на необхідність підвищення пенсій військовослужбовцям. Він висловив переконання, що в цьому питанні президент чекає саме початку передвиборчої кампанії, аби підвищити свій рейтинг. Представник «Батьківщини» також спрогнозував, що в кінці цього року або на початку наступного відбудеться «бум небаченої щедрості від президента».

«Президент має намір виглядати таким собі «добрим батьком» для країни, отже відбудуться і підвищення пенсій, і їх індексація. Ххоча законом вона повинна і так відбуватись. Це обов’язок і уряду, і президента», – зазначив депутат-батьківщинівець.