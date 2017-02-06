Викладачі Національного університету цивільного захисту України провели широкомасштабну профорієнтаційну роботу у м. Запоріжжя

Деталі лютого 06, 2017

Одна з найважчих проблем, перед якою стоїть молода людина, — це вибір професії. Світ професій такий різноманітний. Випускнику, який тільки готується вступити у доросле життя, легко загубитися без надійних орієнтирів.

3 лютого керівний викладацький склад Національного університету цивільного захисту України з метою проведення профорієнтаційної роботи відвідали випускників запорізьких шкіл та профільних навчальних закладів.

За час свого візиту, викладацький склад університету з лекціями відвідали учнів 3 загальноосвітніх шкіл, начально-виховного комплексу «Запорізька Січ» військово-спортивного профілю Запорізької міської ради та Запорізького обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник».

Серед старшокласників викладачі провели профорієнтаційну роботу, щоб підтримати їх і допомогти у визначенні подальшого життєвого шляху. Випускникам розповіли про факультети й напрямки підготовки представленого університету та перспективи роботи в майбутньому.

«Національний університет цивільного захисту України – це провідний вищий навчальний заклад Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Університет за роки свого існування вже випустив понад 20 тисяч висококваліфікованих фахівців пожежно-рятувального профілю», - зауважила провідний фахівець відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю НУЦЗУ підполковник служби цивільного захисту Вікторія Коленко.

Молодь навчальних закладів із захватом слухала лекцію від викладачів інституту. «На сьогодні, в університеті функціонує 5 факультетів: цивільного захисту, оперативно-рятувальних сил, соціально-психологічний, пожежної безпеки та техногенно-екологічної безпеки. Тож кожен зможе знайти собі той напрямок, який цікавить його більш за все», - розповів начальник факультету пожежної безпеки НУЦЗУ полковник служби цивільного захисту Андрій Ромін.

Цікавість до професії рятувальника виявили багато старшокласників. Хлопці та дівчата з цікавістю задавали питання та отримували на них вичерпні відповіді. «Навчатися в НУЦЗУ легко, якщо ти хочеш там навчатися. Тож, ми запрошуємо тих, хто відчуває поклик у своєму серці та хоче рятувати життя людей, допомагати їм у складних ситуаціях», - наголосив начальник соціально-психологічного факультету НУЦЗУ полковник служби цивільного захисту Андрій Куфлієвський.

Також, цього дня, викладацький склад університету зустрівся з керівниками Департаменту освіти і науки Запорізької державної адміністрації. За зустріччю, гості змогли обговорити питання подальшої співпраці та укладення угод щодо навчання підростаючого покоління.

Крім цього, викладачі університету завітали і до Головного управління ДСНС України у Запорізькій області, щоб зустрітися з практичними фахівцями та послухати про досвід тих теоретичних знань, які дають в університеті.

Аби інформація стала для більш широкого загалу викладацький склад зустрівся також з запорізькими мас медіа, щоб більш широко та детально розповісти про навчання в Національному університеті цивільного захисту України.