Запорізький національний університет запрошує майбутніх абітурієнтів взяти участь у ректорських учнівських олімпіадах

Деталі лютого 21, 2017

Ініційоване ректором ЗНУ, професором Миколою Фроловим проведення учнівських олімпіад за профілем для учнів 11 класів стартує двадцять п’ятого лютого. На сьогодні для участі в цих олімпіадах зареєструвалось уже більше 300 осіб. Така форма роботи допоможе абітурієнтам перевірити свої знання з багатьох передбачених шкільною програмою предметів, зокрема з біології та хімії, економіки, журналістики, іноземної філології (англійська, іспанська, німецька, французька мови), історії України, математики, педагогіки та психології, української мови й літератури та російської мови, фізики.

Основною метою проведення учнівських олімпіад є залучення талановитих учнів до науково-освітнього простору Запорізького національного університету, стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, виявлення та розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах, реалізація здібностей талановитих учнів, формування творчого покоління молодих науковців і практиків для різних галузей суспільного життя, залучення науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, працівників наукових установ до активної роботи з обдарованою учнівською молоддю.

Зареєструватися на ректорські учнівські олімпіади можна за посиланням.

Олімпіада відбудеться 25.02.2017 р. з 10:00 – 13:00 в навчальному корпусі ЗНУ № 2 (вул. Жуковського, 66-Б). Зустріч у фойє о 9:30.

З Положенням про ректорські олімпіади, програмами та умовами участі можна познайомитись за посиланням.