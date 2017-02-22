У Запорізькому національному університеті допомагають абітурієнтам зареєструватись на ЗНО

Деталі лютого 22, 2017

Представники Запорізького національного університету нагадують майбутнім абітурієнтам про необхідність вчасно пройти процедуру реєстрації на цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання, яка триває до 17 березня 2017 року.

За потреби кожен учасник зовнішнього незалежного оцінювання може звернутися за допомогою з підготовки відповідного пакета документів до співробітників консультаційного пункту з реєстрації на ЗНО. Цей пункт діє у Запорізькому національному університеті на базі відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування.

Начальник відділу Юлія Паскевська нагадала, що випускники шкіл, випускники минулих років або студенти навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації можуть самостійно подати документи на сайті Українського центру оцінювання якості освіти або на сайті Дніпропетровського центру оцінювання якості освіти в розділі «Зареєструватися на ЗНО». Однак вони можуть зробити це й спільно з фахівцями консультаційного пункту ЗНУ, які допомагають правильно сформувати реєстраційну картку через інформаційні ресурси Центру оцінювання якості освіти. Також співробітники пункту надають вичерпні консультації всім охочим щодо особливостей перебігу ЗНО-2017 та допомагають зареєструватися в базі даних Дніпропетровського центру оцінювання якості освіти для проходження пробного ЗНО. Фахівці консультаційного пункту нададуть кваліфіковані поради майбутнім абітурієнтам щодо термінів та особливостей реєстрації на ЗНО, вибору предметів та спеціальності для тих, хто ще не визначився з майбутнім фахом, використовуючи методи психодіагностики для визначення здібностей і бажань абітурієнтів. Зауважимо також, що реєстрація на основну сесію ЗНО розпочалась 6 лютого.

Консультаційний пункт із реєстрації на ЗНО працює в Запорізькому національному університеті з 9.00 до 17.00 (обідня перерва: 12.00-13.00) за адресою: вулиця Жуковського, 66-Б (навчальний корпус №2), 204 аудиторія. Також отримати необхідну інформацію можна за телефоном: (061) 289-12-96.

Нагадаємо, що основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання випускників шкіл та осіб, які вступатимуть до вищих навчальних закладів у 2017 році, розпочнеться 23 травня та триватиме до 16 червня. Відповідні дати визначені наказом Міністерства освіти і науки України, яким затверджений календарний план підготовки та проведення ЗНО у 2017 році. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів – українська мова і література, математика або історія України (на вибір), а також один навчальний предмет за вибором випускника – зараховуються як результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року.



Графік проведення ЗНО-2017 (основна сесія)

українська мова і література 23 травня

іспанська мова 25 травня

німецька мова 25 травня

французька мова 25 травня

англійська мова 29 травня

математика 31 травня

історія України 2 червня

російська мова 6 червня

біологія 8 червня

географія 12 червня

фізика 14 червня

хімія 16 червня

Прес-центр ЗНУ