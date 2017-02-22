Wednesday, February 22, 2017
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Безкоштовні тренінги ЗНО у Запорізькому національному університеті

Деталі
лютого 22, 2017

Зосереджуємо увагу абітурієнтів, що в Запорізькому національному університеті в цьому році вже традиційно будуть проводитись безкоштовні пробні тренінги із ЗНО, які розпочнуться з 12 березня.

Зареєструватися на них можна на сайті ЗНУ. Пробні тренінги-тестування ЗНО будуть проходити за таким графіком:
• 12 березня o 9.00 Біологія o 13.00 Хімія
• 19 березня o 9.00 Українська мова та література o 13.00 Іноземні мови
• 25 березня o 9.00 Історія України o 13.00 Географія
• 26 березня o 9.00 Математика o 13.00 Фізика
За словами начальника відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування ЗНУ Юлії Паскевської, такі пробні тренінги є дуже важливими для підготовки абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання, адже вони дають можливість максимально наблизитись до умов, у яких проходитиме основна сесія ЗНО, познайомитись з вищою школою та розширити свої адаптаційні можливості, спробувати власні сили, перевірити рівень своїх знань і вмінь у дії з допомогою технології тренінгів («knowledge action»), а також підготуватись до ЗНО психологічно, організаційно та процедурно. Участь у тренінгах допоможе майбутнім абітурієнтам вчасно звернути увагу на теми, які потребують додаткового опрацювання й дозволить їм скласти уявлення про їхній загальний рівень підготовки.
Також познайомитись з умовами і Правилами вступу до вишу усі охочі можуть на сторінці Віртуального консультаційного центру Запорізького національного університету «Вступ-2017» за поcиланням.
https://web.znu.edu.ua/pk/vstup-2017-virtual-consul-centre/
Тут можна знайти всю необхідну інформацію щодо особливостей реєстрації та складання ЗНО, а також з питань вступної кампанії 2017 року.

 

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