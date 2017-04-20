У ЗНУ нагородили переможців студентських проектів

Деталі квітня 20, 2017

Упродовж двох місяців у Запорізькому національному університеті тривав конкурс молодіжних проектів «Запорізький вектор студентських ініціатив». У ньому взяли участь 60 студентів та аспірантів вишу, які представили на розсуд

професійного журі 57 робіт. 17 ідей, авторами яких є 23 особи, увійшли до фіналу.

Творче змагання молоді Запорізького національного університету відбулося завдяки спільним зусиллям організаторів конкурсу: Запорізького національного університету, громадської організації «Запорізький вектор» та благодійної організації «Запорізький обласний благодійний фонд “Фонд добрих справ”». Переможці конкурсу отримали грошові премії завдяки фінансовій підтримці засновника громадської організації «Запорізький вектор», мецената Олександра Богуслаєва.



Серед проектних робіт були такі ідеї, як підвищення етичних норм життя, маршрут задля підвищення туристичної привабливості Запорізького регіону, облаштування архітектурно-ландшафтного ансамблю міста, молодіжна конференція, музей зору, туристичні веломаршрути, розробка безкоштовного мобільного додатка, завдяки якому студенти змогли б завжди бути в курсі розкладу занять, найважливіших подій, які відбуваються у виші, створення на базі Дитячої залізниці «Wonderland» – іграшкової копії міста Запоріжжя, встановлення сучасних зупинок, які б захищали від негоди, зменшували ризик можливих ДТП, а також надавали можливість підзарядити гаджети і мали usb-портали.

Також молодь на заході захищала проекти про альтернативне еко-джерело енергії – штучне дерево-генератор, інтерактивні скульптури, парк із зонами для фотосесій, запорізький нумізматичний музей, дизайнерські лавки, які можуть стати окрасою алей міста, інноваційні рекламні технології, екологічний проект «Другий шанс», у якому йдеться про переробку використаного пластику на покриття доріг. Крім того, студенти привернули увагу до національного заповідника на о. Хортиця, запропонувавши допомогти працівникам Заповідника прибрати старі повалені дерева, переробити їх на пелети, а на кошти від їх реалізації придбати нові зелені насадження.



Згідно з рішення журі, 1 місце, а відтак грошову винагороду в сумі 10 000 грн, вибороли студенти факультету фізичного виховання ЗНУ Катерина Пархоменко та Віталій Хромильов із проектом «Інноваційні рекламні технології в ЗНУ». 2 місце та призову винагороду 7 000 грн отримала студентка факультету соціології та управління ЗНУ Олена Чечко (проект «University Talks»). 3 місце та приз 5 000 грн вибороли студенти економічного факультету ЗНУ Інна Коваленко, Арсен Пучков, Ірина Лавренчук й Ірина Триліс із проектом «BENCH-PARKWAY». Ще одним приємним сюрпризом стало те, що за високу організацію у проведенні Конкурсу член журі конкурсу, один із представників «Фонду добрих справ» Володимир Коляда вручив мультимедійний проектор проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи ЗНУ Олександру Гурі.

Прес-служба ЗНУ