У ЗНУ змагалися найспритніші старшокласники

Деталі квітня 26, 2017

Двадцять другого квітня у ЗНУ відбувся фінал фізкультурно-розважального турніру «Абітурієнт-2017» на Приз ректора Запорізького національного університету. Співорганізатором заходу виступив департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.



Змагання проходили у два етапи. У першому, зональному, визначалися найсильніші спортивні команди серед учнівської молоді Запоріжжя та області. Команди-переможниці першого етапу боролися за перемогу у фіналі, який проходив на базі спортивного комплексу Запорізького національного університету. До складу кожної з команд-учасниць турніру увійшли 7 осіб (4 юнаки і 3 дівчини). Підготовкою спортсменів займалися шкільні тренери.



Учасниками фінальних змагань стали сім спортивних команд: старшокласники Енергодарської багатопрофільної гімназії, Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, Загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Навчально-виховного комплексу «Якимівська гімназія» Якимівської районної ради, Запорізької гімназії №28, Запорізької ЗОШ №97, а також збірна команда Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області (Лисогірський навчально-виховний комплекс та Біленьківська ЗОШ).



Почесні гості свята – провідний фахівець Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації Галина Прийменко, чемпіон світу та Європи з академічного веслування, заслужений майстер спорту Олександр Надтока та головний суддя змагань – майстер спорту, доцент кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Олена Аксьонова – привітали учасників і гостей турніру «Абітурієнт-2017».



Перед змаганнями усі учасники взяли участь у розминці, яку провів майстер спорту зі спортивної гімнастики, доцент кафедри фізичної культури і спорту ЗНУ Борис Кокарев.



Самі змагання проходили у форматі «Веселих стартів», тут були представлені кілька дотепних естафет, які дозволили учасникам продемонструвати не тільки рівень фізичної підготовки, а й кмітливість та командний дух: «Спритні стрибунці», «Волейбольні перегони», «Футбольний слалом», «Повітряний батл» та інші. Оцінювала змагання суддівська колегія, до складу якої увійшли шкільні викладачі фізичної культури, учасники районних методичних об’єднань викладачів.



За результатами змагань І місце посіла команда учнів 11 класу гімназії «Гармонія» (м. Енергодар), ІІ місце – команда НВК «Якимівська гімназія» (смт. Якимівка), ІІІ місце – спортсмени збірної команди Біленьківського району Запорізької області (Лисогірський НВК та Біленьківська ЗОШ).



Усіх учасників фінального турніру відзначили грамотами ректора Запорізького національного університету, а на школу подарували спортивний інвентар, наданий спонсорами змагань. Переможців, які вибороли І-ІІІ місця, нагородили сертифікатами, які дають право на одержання грошової винагороди за спонсорські кошти. Окрім того, представник Запорізька обласна державна адміністрація – Галина Прийменко – вручила грамоти за гарну підготовку та організацію команд юних спортсменів директорам освітніх закладів і тренерам, команди яких буди представлені цього дня на змаганнях.



За матеріалами прес-служби ЗНУ