Освітні трансформації в розбудові Нової української школи презентували в ЗНУ

Деталі вересня 26, 2017

У Запорізькому національному університеті відбулася ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Проекти Творчого об’єднання «Соняшник» – місток до Нової української

школи». Захід зібрав у виші представників Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти, Українського центру оцінювання якості освіти, професорів провідних вишів, методистів шкільних дисциплін обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти та науково-методичних центрів. Всього в конференції взяли участь більше 100 представників освітніх установ з усіх регіонів України.

Заступник начальника відділу змісту освіти Департаменту загальної, середньої і дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Світлана Фіцайло наголосила на актуальності обраної для обговорення теми, зокрема в умовах реформування освітньої галузі.

Під час засідання освітяни розглянули загальні підходи та відмінності типових навчальних планів, згідно з проектами яких передбачається впровадження інтегрованих курсів для природничих наук, виділення 50% навчального часу на варіативний складник та більше академічної свободи в роботі вчителя.

Фахівці неодноразово зауважували, що сам навчальний заклад обирає типовий навчальний план з інтегрованими курсами чи окремими навчальними курсами. Тому у школі буде чимало власних варіантів роботи. Такий підхід, на думку представників Міністерства освіти і науки України, зможе стати своєрідним містком для переходу до Нової української школи, допомагаючи створювати власну освітню програму, забезпечуючи матеріально-технічний і кадровий складники та заохочуючи школярів навчатись саме в цій школі.

Загалом, робота конференції тривала за п’ятьма ключовими секціями: «Українська мова та література», «Зарубіжна література», «Біологія», «Географія», «Хімія».

Також під час конференції провели наради методистів української мови і літератури, зарубіжної літератури, природознавчих дисциплін обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти з питань проведення державної підсумкової атестації, аналізу зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року, вивчення української мови і літератури, зарубіжної літератури, біології, хімії, фізики та географії в загальноосвітніх навчальних закладах.

Крім того, для учасників заходу організували фахові презентації різних факультетів та кафедр Запорізького національного університету, ознайомили з навчальними планами та програмами. Освітяни також відвідали лекції науково-педагогічних працівників із актуальних освітніх питань.

Після секційних засідань всі охочі ознайомились із територією студмістечка Запорізького національного університету та відвідали Музей.



Прес-служба ЗНУ