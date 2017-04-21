Friday, April 21, 2017
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ТОВ «ДК АВТОТРЕЙД» І ТОВ «АСКЕНТ-КР» ОШТРАФОВАНІ ЗА АНТИКОНКУРЕНТНІ УЗГОДЖЕНІ ДІЇ

Деталі
квітня 21, 2017

Адміністративна колегія Запорізького обласного  територіального відділення Антимонопольного комітету України оштрафувала ТОВ «ДК Автотрейд» і ТОВ «Аскент-КР» загалом на 149 тисяч 600 гривень за антиконкурентні узгоджені дії у вигляді спотворення

результатів торгів.  

 

ТОВ «ДК Автотрейд» і ТОВ «Аскент-КР» погодили свої тендерні пропозиції під час участі у відкритих торгах на закупівлю коренеплодів та бульби їстівної, проведених Вільнянською виправною колонією, та під час участі у процедурі запиту цінових пропозицій на закупівлю коренеплодів та бульби їстівної, проведеній Софіївською виправною колонією, у жовтні-листопаді 2015 року.


       Відділенням в ході розгляду справи було встановлено:
системну синхронну поведінку та одночасність дій під час оформлення цінових пропозицій, подання пропозицій конкурсних торгів, отримання довідок, подання заяв та запитів;
копіювання поведінки один одного при формуванні цінових пропозицій;
пов’язаність відповідачів через фермерське господарство «Баргузин», засновниками якого є засновники ТОВ «Аскент-КР» та ТОВ «ДК Автотрейд»;
наявність сталих господарських відносин.


Встановлені у справі  обставини свідчать про те, що в процесі підготовки та участі у торгах  ТОВ «ДК Авотрейд» і ТОВ «Аскент-КР» діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, внаслідок чого конкуренцію між ними було усунуто. Учасники торгів не забезпечували між собою добросовісну конкуренцію шляхом надання найбільш економічно вигідної пропозиції.


 Погодження поведінки при формуванні своїх конкурсних пропозицій у торгах призвело до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених учасників з метою створення видимості конкуренції в межах торгів, що в свою чергу призвело до спотворення їх результатів.

www.amc.gov.ua  


                     
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            АНТИМОНОПОЛЬНОГО
               КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
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