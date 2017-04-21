Фахівці фіскальної служби Запорізької області знищили 361 тисячу невикористаних акцизних марок

Деталі квітня 21, 2017

Нещодавно співробітники Головного управління ДФС у Запорізькій області у складі комісії знищили 361 тисячу невикористаних непошкоджених акцизних марок для маркування алкогольної продукції імпортного виробництва. Спершу було проведено

інвентаризацію таких марок, після чого відбулась процедура їх знищення шляхом спалення в цеху одного із запорізьких промислових підприємств.



Як зазначили фахівці фіскальної служби, такі заходи проводяться відповідно до вимог законодавства, яке регулює виготовлення, зберігання, продаж та порядок знищення марок акцизного податку, а саме: у зв'язку із підвищенням ставок акцизного податку залишки невикористаних акцизних марок підлягають знищенню через невідповідність нанесених на них сум акцизного податку.



Знищення акцизних марок унеможливлює потрапляння та використання їх в незаконному виробництві та обігу підакцизної продукції.

Головне управління ДФС у Запорізькій області