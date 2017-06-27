У Запорізькій області внаслідок пожежі загинув чоловік

Деталі червня 27, 2017

25 червня о 16:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м. Мелітополь сталася пожежа.Прибувши на місце події, рятувальники встановили

що поблизу кафе «Діліжан» горів тракторний причеп переобладнаний під тимчасове житло на площі 8 кв.м. Під час розвідки бійці ДСНС виявили тіло чоловіка без ознак життя.

О 16:48 пожежу локалізували, а о 16:53 повністю ліквідували горіння.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 вогнеборців.

У Запорізькій області за вихідні рятувальники ліквідували 47 пожеж в екосистемах

За вихідні на території Запорізької області виникло 47 пожеж в екосистемах. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому середовищу на загальній площі 12,5 га. Від ГУ ДСНС на запобігання та ліквідацію наслідків пожеж на відкритій території залучалось 55 одиниць техніки та 227 чоловік особового складу.

Розпочався пожежонебезпечний період, коли достатньо лише необачно кинутого недопалка у суху траву, як миттєво пожежа набуває загрозливих масштабів. Вітряна погода сприяє дуже швидкому поширенню вогню. Тому у період підвищеної пожежної небезпеки рятувальники застерігають не використовувати відкритий вогонь поблизу житлових будинків, не кидати недопалки цигарок у траву чи на узбіччя доріг. Крім того, суворо забороняється самовільне випалювання рослинності або її залишків.

У Запорізькій області: під час розборки вибухонебезпечного предмету травмувався чоловік

25 червня о 19:17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію, яка сталася на території одного із приватних домоволодінь по вулиці Молодіжній в селі Новобогданівка Мелітопольського району.

Як з’ясувалося, 41-річний господар проводив розборку вибухонебезпечного предмету, який згодом вибухнув. В результаті чого, чоловік отримав мінно-вибухове поранення, проникаюче поранення черевної порожнини, відкритий перелом правого стегна, осколкове поранення шиї, травматичну ампутацію другого пальця лівої руки. Травмованого каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до реанімаційного відділення Мелітопольської міської лікарні.

За фактом відповідними органами ведеться розслідування.

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:

- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;

– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;

– організувати охорону небезпечного місця;

– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.

Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.

У м. Запоріжжя рятувальники дістали кобилу із ями

25 червня о 16:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію в Хортицькому районі м. Запоріжжя.

Як зя’сувалось на місці події, в яму глибиною приблизно 2-2.5 метра впала кобила, самостійно встати не могла. Бійці ДСНС розкопали яму, за допомогою рятувальних мотузок і пожежних рукавів тварину витягнули на поверхню та передали власниці.



У Запорізькій області фахівці-піротехніки знешкодили 139 одиниць ВНП часів минулих війн

23-24 червня поблизу с. Качкарівка Великобілозерського району піротехніки АРЗ СП вилучили та знешкодили 139 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн, з яких: 4 артилерійських снарядів калібру 105 мм, 25 артилерійські снаряди калібру 76 мм, 2 мінометні міни калібру 82 мм, 6 протитанкових гранат, набої калібру 14,5 мм – 1 одиниця, набої калібру 7,62 мм – 78 одиниць та інші ВНП – 23 одиниці. Всі виявлені вибухонебезпечні предмети часів минулих війн.

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:

- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;

– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;

– організувати охорону небезпечного місця;

– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.

Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил

Прогноз погоди на 27 – 28 червня2017 року

по Запорізькій області

27.06.17- Мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, температура повітря вночі17-22о, вдень27-32о.

28.06.17- Мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температураповітря вночі18-23о, вдень28-33о.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю

ГУ ДСНС України у Запорізькій області