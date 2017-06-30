У Вільнянському районі під час ліквідації пожежі у квартирі врятовано людину

Деталі червня 30, 2017

29 червня о 16:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Михайлівка Вільнянського району, виникла пожежа.



Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять домашні

речі та меблі у кімнаті квартири на площі 4 кв. м. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі. На момент виникнення пожежі, в квартирі знаходився власник. Рятувальники вивели на свіже повітря 50-річного чоловіка та передали лікарям швидкої допомоги.

О 17:24 вогнеборці локалізували загоряння, а о 17:31 повністю ліквідували.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.



У Запорізькій області фахівці-піротехніки знешкодили 29 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн

29 червня піротехніки АРЗ СП вилучили та знешкодили 29 артилерійських снарядів калібру 76 мм, які виявили місцеві мешканці на відкритій території за межами с. Заповітне К-Дніпровського району. Всі виявлені вибухонебезпечні предмети часів минулих війн.

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:

- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;

– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;

– організувати охорону небезпечного місця;

– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.

Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил

У м. Запоріжжя за добу на воді врятовано двох людей

29 червня в м. Приморськ біля б/в «Азов» сталася подія на воді. На відстані 1500 м від берега на надувному матраці двох людей уносило у відкрите море. Рятувальниками окремого поста АРЗ СП дістались до чоловіків та доставили їх на берег.

Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням бути обережними та дотримуватись правил безпеки поведінки на водних об’єктах! Не допустіть трагедії в ваших родинах! Пам’ятайте: купатися на стихійних пляжах суворо заборонено! Шановні батьки! Навчайте своїх дітей правилам безпеки і не залишайте малих без догляду! Давайте разом зробимо так, щоб літній відпочинок залишив тільки приємні спогади та враження!

Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища

30 червня-02 липня по місту Запоріжжя та по Запорізькій області зберігатиметься надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.

Прогноз погоди на 30 червня 2017 року

по Запорізькій області

Мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 18-23о, вдень 32-37о.

по місту Запоріжжя

Мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 20-22о, вдень 33-35о.



Прогноз погоди на 01 – 02 липня 2017 року

по Запорізькій області

01.07.17 - мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 18-23о, вдень 33-38о.

02.07.17 - Мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі 18-23о, вдень 33-38о.

Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю

ГУ ДСНС України у Запорізькій області