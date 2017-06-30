Володимир Буряк у відрядженні в Києві

Деталі червня 30, 2017

Сьогодні міський голова Володимир Буряк перебуває у відрядженні в Києві, де візьме участь в засіданні президії Асоціації міст України, а також заходах, присвячених 25-річчю АМУ.

Захід відбудеться в приміщенні НСК «Олімпійський».

За інформацією Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України, на свято запрошені близько 800 осіб. Серед запрошених керівники держави, представники Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, почесні гості, члени правління Асоціації міст України, міські голови, представники іноземних партнерів АМУ.

За 25 років Асоціація міст України стала впливовою організацією, яка представляє інтереси понад п'ятсот міст, міст, селищ, сіл. АМУ активно відстоює інтереси місцевих громад, органів місцевого самоврядування. Це стосується питань формування державного і місцевих бюджетів, розроблення та прийняття різних законопроектів, необхідних міським громадам. З самого початку саме Асоціація міст України стала активно підтримувати реформу децентралізації в Україні, що передбачає розширення повноважень, зміцнення фінансової бази місцевих громад.

Для Запоріжжя результатом децентралізації стало значне збільшення доходів місцевого бюджету, в тому числі бюджету розвитку. Це дозволяє направляти більше коштів на ремонт доріг, житлового фонду, шкіл, лікарень тощо. Але є і проблеми, над вирішенням яких працює, в тому числі і Асоціація міст України. Серед них, наприклад, передача органам місцевого самоврядування додаткових повноважень, що не підкріплюються необхідними фінансовими ресурсами.

Відзначимо, міський голова Володимир Буряк є членом правління Асоціації міст України, а також очолює Запорізьке регіональне відділення АМУ.