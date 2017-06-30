Медична акція “Самопомочі”: Мешканцям Енергодару безкоштовно перевірили рівень цукру в крові

Попередити краще, ніж лікувати.
Підвищений рівень цукру (глюкози) є небезпечним сигналом для людини і свідчить про розвиток деяких захворювань, дуже важливо вчасно дізнатися причину підвищення і почати своєчасне лікування. Для цього дуже важливо контролювати рівень цукру і здавати своєчасно аналіз крові, який покаже чи є відхилення.
Саме тому, 3, 4 та 5 липня у місті Енергодар відбулася інформаційно-профілактична медична акція. Всім охочим безкоштовно виміряли рівень цукру в крові.
Акція пройшла на базі місцевої поліклініки.
Після перевірки кваліфікований фахівець надав рекомендації та висновки.
Захід організувала команда “Самопомочі”.
“Не треба бути байдужими до свого здоров’я і життя. Рання діагностика допомагає уникнути ускладнень цукрового діабету, а здоровий спосіб життя, правильне харчування і фізична активність – уникнути діабету 2-го типу.
У більш розвинених країнах виявлення хворих на цукровий діабет відпрацьоване краще, ніж в Україні. Там на 100 осіб припадає 7-8 виявлених хвороб, в Україні тільки 3-4”,- повідомляє організатор заходу, керівник Енергодарської “Самопомочі” Володимир Редька.
Зазначимо, проект спрямований на підвищення поінформованості населення про цукровий діабет, про фактори ризику та заходи профілактики небезпечної хвороби.
Адже цукровий діабет є невиліковною хворобою і призводить до ряду захворювань: серцево-судинних, сліпоти, ниркової недостатності, гангрени нижніх кінцівок.
За статистикою, кожні 7 секунд хтось помирає від діабету через ускладнення.
Швидко, легко й безкоштовно
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