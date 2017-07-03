Monday, July 03, 2017
    .
    • .

Спека - співучасник дтп

Деталі
липня 03, 2017

2 липня близько 14:30 на вул. Новокузнецька в Південному мікрорайоні, біля магазину (Ромакс) сталося ДТП.
В районі пішохідного переходу жінка водій автомобіля Шевроле скоїла наїзд на велосипедиста

, зі слів очевидців, стан постраждалого чоловіка важкий, він був госпіталізований бригадою 103 на реанімобілі. На місці зараз працює поліція, рух на цій ділянці ускладнений.
Будьте уважні на дорогах, аномальна спека впливає на реакцію і самопочуття автомобілістів!

 

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Aнонси

Резонанс

Володимир Буряк: "Реформа охорони здоров'я має бути детально продумана, зважена і прорахована на декілька кроків вперед"

квітня 25, 2017

Важливо

Запорізька область: рятувальники пропагують безпечні жнива

червня 30, 2017

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large69

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Цирк 08.06

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 