У Бердянську пройшла обласна медична колегія

Деталі липня 04, 2017

У четвер, 29 червня, в Бердянську, в санаторії «Арктика», проходила виїзна колегія Департаменту охорони здоров'я Запорізької облдержадміністрації. У місто з'їхалися керівники лікувальних установ зі всієї області. Всього в конференц-залі санаторію зібралося близько півтори сотні людей.

Привітати учасників зустрічі прибули народні депутати України Олександр Пономарьов, Сергій Валентиров, мер міста Володимир Чепурний, голова обласної ради Григорій Самардак, заступник губернатора Едуард Гугнін.

Як зазначила голова департаменту охорони здоров'я Запорізької ОДА Вікторія Клименко, колегія проводиться в Бердянську невипадково. Саме Бердянськ є лідером в процесі створення госпітального округу - одного з найважливіших етапів медреформи.

- Поки інші вияснять стосунки, чия лікарня краща, в Бердянському госпітальному окрузі процес пішов еволюційним шляхом, - вважає Вікторія Іванівна.

Про необхідність реформування медицини говорив голова облради Григорій Самардак.

- Реформи проводити необхідно, - відзначив голова облради. - Наші громадяни повинні отримувати якісну медичну допомогу, як того вимагає Конституція України. А наше завдання – провести реформи так, щоб не зашкодити ні людям, ні системі охорони здоров’я.

Народний депутат Олександр Пономарьов подякував новій міській управлінській команді за увагу до медицини, керівникам прилеглих районів та лікувальних установ - за розуміння важливості централізованого підходу до надання медпослуг. Адже ще задовго до створення госпітальних округів Бердянський район, Приморськ та Приморський район на договірних умовах почали відправляти своїх жителів для надання лікувальної допомоги в Бердянськ. І тепер, наприклад, жінки з Приморська та Приморського і Бердянського районів їдуть народжувати до Бердянського пологового будинку, де є належна матеріально-технічна та кадрова база.

І нардеп, і мер Бердянська відзначили колектив і керівника обласної клінічної лікарні Ігоря Васильовича Шишку - регулярно на території області проводяться виїзні прийоми вузьких фахівців цієї клініки. А для людей це часто чи не єдина можливість отримати кваліфіковану консультацію. Говорили і присутні, і виступаючі про те, що як місто Бердянськ змінився на краще, так і в сфері медицини видно позитивні зрушення.

Про те, що зроблено для міської медицини, докладніше розповів міський голова Володимир Чепурний. Більш 15 млн вперше в історії міста було виділено з міського бюджету на закупівлю необхідного медичного обладнання. Більш ніж в три рази збільшена вартість харчування в лікарнях. Ведуться ремонти в стаціонарах і амбулаторіях. Першими в Україні бердянські медики і влада розробили Стратегію комплексного розвитку територіального медичного об'єднання, що дозволить залучати в цю сферу інвестиції, в тому числі й іноземні.

Розвивається у місті і санаторно-курортна сфера. Адже найкраще лікування – це профілактика. Для учасників колегії провели екскурсію санаторієм «Арктика» - одним з найкращих закладів, де люди можуть отримати весь спектр санаторно-курортних та реабілітаційно-відновлювальних послуг. Тут успішно лікуюсь проблеми дихальних шляхів, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинної, репродуктивної систем.