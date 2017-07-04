ДП «ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ОШТРАФОВАНО ЗА НЕПРАВОМІРНІ ДІЇ НА РИНКУ ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА РЕГУЛЬОВАНИМ ТАРИФОМ

Деталі липня 04, 2017

Адміністративна колегія Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України оштрафувала ДП «Придніпровська залізниця» на 68 тисяч гривень за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

До територіального відділення з заявою звернулось ТОВ «Дузенко і Ко ЛТД» щодо безпідставного припинення електропостачання до його об’єктів з боку ДП «Придніпровська залізниця».

Відповідно до договору на постачання електричної енергії залізниця обмежує або припиняє електропостачання товариству без попередження у разі виникнення аварійних ситуацій в електроустановках енергопостачальника на час, що не перевищує визначеного Правилами улаштування електроустановок для струмоприймачів споживача відповідної категорії та у разі споживання електроенергії після закінчення терміну дії договору.

16.11.2015 працівниками ДП «Придніпровська залізниця» було припинено електропостачання на об’єкт «Дузенко і Ко ЛТД». Підставою для припинення електропостачання стала технична несправність обладнання силового трансформатору трансформаторної підстанції, що підтверджується актом технічного стану пошкодженного об’єкта.

14.12.2015 електропостачання було поновлено. За інформацією, наведенною в наряді, приєднана потужність заявника складає 169 ткВт, категорія надійності електроприймачів-ІІІ.

Згідно з Правилами улаштування електроустановок, затвердженних наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 20.06.2014 № 469, для електроприймачів ІІІ категорії електропостачання може здійснюватися від одного джерела живлення за умови, що час перерви електропостачання, необхідний для ремонту або заміни пошкодженого елемента системи електропостачання, не перевищує однієї доби.

Натомість, перерва в електропостачанні електроустановок ТОВ «Дузенко і Ко ЛТД» з моменту виявлення несправності обладнання силового трансформатору до моменту, коли ДП «Придніпровська залізниця» повідомила товариство про готовність проведення підключення електроустановок, складала 14 днів.

Недотримання державним підприємством вимог чинного законодавства, а саме недотримання встановленого терміну необхідного для ремонту або заміни пошкодженного елемента системи електропостачання, призвело до неможливості ТОВ «Дузенко і Ко ЛТД» отримувати послугу з електропостачання та здійснювати свою господарську діяльність, що призвело до ущемлення його інтересів.

Адміністративна колегія визнала дії ДП «Придніпровська залізниця» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та притягла його до відповідальності у вигляді накладення штрафу.