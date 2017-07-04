Пленер „Запорізький пейзаж-2017” зібрав художників з різних міст України

Деталі липня 04, 2017

3 липня відбулося урочисте відкриття виставки за підсумками пленеру „Запорізький пейзаж-2017”, який розпочався 23 червня на базі КУ „Запорізький обласний художній музей” ЗОР. Це вже другий творчий форум, присвячений міському пейзажеві нашого обласного центру.

У пленері взяли участь 24 художника та графіка, 2 фотохудожника із Запоріжжя, Харкова та Харківської області, Одеси, Бердянська, Мелітополя, Львова, Луцька та Нової Каховки Херсонської області.

Художників та фотохудожників гостинно зустрічав Запорізький обласний художній музей, який за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації вже другий рік поспіль організовує мистецький форум. Відкрився пленер переглядом виставки „Не забувайте незабутнє”.

Як розповіла директор Запорізького художнього музею Інга Янкович, музеї зазвичай займаються вивченням, зберіганням і популяризацією творів образотворчого мистецтва. Але співробітники нашого сховища вирішили надихнути майстрів олівця, пензля та фотохудожників до їх створення. Адже вже кілька десятиліть тема міського пейзажу стала відходити у художників на другий план, а обличчя міста дуже швидко змінюється. Сучасні краєвиди Запоріжжя мають чимало родзинок, а історичні місця та споруди надихають на картини різних жанрів.

- Ми дуже вдячні обласній владі, Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації за фінансову та організаційну підтримку нашої творчої ідеї, - говорить директор Запорізького художнього музею Інга Янкович. – Завдяки пленерові вся Україна може впевнитися у привабливості Запоріжжя, в тому, що тут царює творча атмосфера.

Цього року у програмі пленеру були відвідини пам'ятних місць козацької слави, екскурсія навколо Хортиці, відвідини краєзнавчого музею та театру, металургійного комбінату ПАТ „Запоріжсталь”, міського пляжу, старого Олександрівська та Соцміста. Відвідали художники також до замок Попова у Василівці. У виставковому залі Запорізької обласної організації Спілки художників України пройшла творча робота з написання портрету – моделями стали артисти ансамблю народної пісні та побутового танцю „Оксамит” у традиційних українських народних костюмах Запорізького краю.

За підсумками пленеру художники розповіли, що враження від Запоріжжя та області будуть найрізноманітніші. Учасниками пленеру вже створено більше 200 картин, етюдів та фотографій. Враження від нашого міста художники повезуть до своїх міст та ще довго будуть втілювати у картинах. По дві роботи, за традицією, художники залишають Запорізькому обласному художньому музею.



Запоріжці та гості міста ще протягом місяця зможуть переглянути підсумкову виставку пленеру „Запорізький пейзаж-2017”.