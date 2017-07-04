У Запорізькій області туристи й паломники відвідують сакральні місця

Деталі липня 04, 2017

Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся черговий семінар „Сакральна географія: Запоріжжя, Україна, світ”. Такі семінари проходять тут щоквартал, цей був вже чотирнадцятий.

Цього разу в залі семінарських занять за участі єпископа-помічника Харківсько-Запорізької єпархії Яна Собіло пройшло засідання „Cакральна географія Запоріжжя та Запорізького регіону в контексті 100-річчя об’явлення Матері Божої у Фатімі”.

Організатор семінарів у Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці Юрій Завгородній, доктор філософських наук, науковий співробітник Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, зазначив:

- Традиційно сучасні люди пов’язують поняття „сакральні” з місцями, ким вже кілька тисяч років. У Запорізькій області це Кам’яні Могили (Державний природній заповідник „Кам'яні Могили” у Розівському районі) та Кам’яна Могила (Національний історико-археологічний заповідник „Кам'яна Могила” біля смт Мирне Мелітопольського району). Але є й нові місця, до яких стікаються паломники та туристи з усього світу – у Запоріжжі це римсько-католицький Санктуарій Бога Отця Милосердного. Тут знаходяться мощі більше як 200 святих, сюди приїздять люди навіть з Австралії, нагадаю, храмів, присвячених Богові Отцю у світі – лічені одиниці.

Єпископ-помічник Харківсько-Запорізької єпархії Яна Собіло наголосив:

- Найбільш сильний осередок християнства у Східній Європі був та залишається в Україні. Не випадково Римських Папи віддали своє життя в Україні, в Криму (Святий. Климент та Святий Мартин). Християнство в Україні має вже майже дві тисячі років історії. Наш Санктуарій Бога Отця Милосердного приймає до себе паломників з усього світу, з Німеччини, Польщі та Словенії приїздять великі групи автобусами, а невеликі групи постійно відвідують наш Храм. Дуже зворушливим був візит двох жінок з Австралії, які дуже хотіли відвідати Санктуарій Бога Отця, подолали чимало бюрократичних перепон, зайшли до Храму зі сльозами на очах.

Єпископ Ян Собіло розповів про 100-річчя об’явлення Матері Божої у Фатімі та факти й знаки, які пов’язують Діву Марію із Запорізьким регіоном:

- У 1917 році Мати Божа у Фатимі, яка явилася трьом дітям. Можна поставити запитання, яким чином Запорізький край є причетний до об’явлень Матері Божої. Але згадаймо – запорозькі козаки найбільш шанували саме Матір Божу, всюди зводили церкви на її честь. Звільнення Запоріжжя від німецько-фашистських загарбників сталося саме на велике свято – на Покрову Пресвятої Богородиці. Зараз на Хортиці діє церква Покрови Пресвятої Богородиці.