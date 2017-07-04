Деталі липня 04, 2017

Мелітопольське товариство захисту тварин продовжує впорядковувати притулок для бродячих тварин. Завдяки меценатам в "Надії" з'явилися відмінні вольєри. За інформацією голови товариства захисту тварин Галини Мірошниченко, основний ремонт вольєрів був виконаний завдяки Леоніду Алябіну (ПП Алябин), Павлу Загайнову (ПП Загайнов), Віталію Сєрову і Володимиру Іващенку («Головний будівельний ринок») - вони безкоштовно надали будматеріали - цеглу, цемент , пісок!