У Запоріжжі вшанували слідчих

З нагоди Дня працівників слідчих органів у ГУ НП Запорізької області пройшло урочисте нагородження працівників слідчих органів Запоріжжя та області. Глава запорізької Нацполіціі Олег Золотоноша вручив трьом слідчим подяки і грамоти від МВС України. 14 слідчим було присвоєно чергове спеціальне звання. П'ятьох правоохоронців відзначила медалями «За розвиток Запорізького краю» місцева влада, а 12 слідчих отримали грамоти від ЗОДА.
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