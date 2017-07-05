Новонароджені у день Конституції

Деталі липня 05, 2017

У Мелітополі міський голова Сергій Мінько ввів нову традицію. На кожну дитину, яка народилася в День Конституції України, мер виділяє сім'ї премію у розміні 1 тис. грн. 28 червня 2017 року, в День Конституції, в Мелітопольському пологовому будинку з'явилися на світ два хлопчики і дві дівчинки. Від імені міського голови начальник відділу культури Мелітопольської міської ради Михайло Семикин привітав молодих батьків з поповненням в їх сім'ях, з народженням нових жителів Мелітополя, нових громадян незалежної України і вручив премії.