Фінал Джури

Деталі липня 05, 2017

У Запоріжжі, на базі військового ліцею «Захисник», пройшов обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри Українського козацтва «Сокіл» ( «Джура»), в якому команда учнів Приазовської ЗОШ I-III ступенів №2 «Приазовська Січ» виборола перше місце. За підсумками всіх конкурсів юні приазовці зайняли загальнокомандне перше місце в своїй віковій категорії і були нагороджені грамотами, золотими медалями, кубком переможців та цінним подарунком від громадської організації «Запорізький рада ветеранів АТО». Обласні змагання проводилися в 10 конкурсах і в них взяли участь більше 30 команд - представники майже всіх районів та міст Запорізької області, так що суперництво було більш ніж важким. Але приазовці зуміли показати вправність та вміння.