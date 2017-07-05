Вдосконалюємо рівень військового духовенства

Деталі липня 05, 2017

З початку місяця, на базі Навчального центру НГУ у м. Золочів, що на західній Україні розпочались учбові збори із військовими священиками різних конфесій та заступниками командирів частин по роботі з особовим складом. Представники 9-го полку оперативного призначення також прийняли участь у цьому навчально-освітньому заході. За часів Незалежності України капелани вперше зібрались, як офіційні військовослужбовці Національної гвардії України. За словами начальника служби військового духовенства Головного управління НГУ, полковника Олександра Іздебського, цей захід спрямований на вивчення алгоритму впровадження служби військового духовенства в Національній гвардії України та ознайомлення капеланів з основами військової справи. Національна гвардія - перше військове формування, де впровадили інститут капеланства. На сьогодні декілька десятків капеланів підписали трудовий договір і є працівниками Національної гвардії України.

«Обравши шлях священика, я не трохи не жалкую, а ставши ще й військовим капеланом, я відчуваю велику відповідальність перед народом України» -зазначив військовий Ієрей частини 3029 Віктор Ткач. Збори офіційно розпочались у музеї-заповіднику «Золочівський замок» з міжконфесійної молитви, за участі голови Синодального управління військового духовенства Української православної церкви Київського патріархату Митрополита Черкаського і Чигиринського Іоанна (Яременко) та керівника Департаменту Патріаршої курії Української греко-католицької церкви у справах душпастирства силових структур України Єпископа Сокальсько-Жовківського, Михайла (Колтуна).Учасників зборів привітав заступник командувача Національної гвардії України по роботі з особовим складом генерал-майор Ярослав Сподар подякувавши всім священикам за розуміння, підтримку та за вибраний шлях військового капелана. Також привітання лунали від священнослужителів та представників органів самоврядування. Збори із капеланами продовжаться до 8 липня. За цей час, окрім теоретичних занять, священиків навчатимуть основам тактичної медицини та взаємодії психологів та капеланів під час виконання особовим складом службово-бойових завдань в екстремальних умовах.