«Запорізька правда» визначила стратегію свого сталого цифрового розвитку

Деталі липня 05, 2017

На тренінгу, який у столиці для представників регіональних медіа, що стали учасниками проекту «Голос місцевих ЗМІ», організували провідні експерти галузі,

виконуюча обов’язки редактора газети Наталя Зворигіна і головний бухгалтер Тетяна Відлога опанували технології розробки і вирішення головних стратегічних завдань нашого видання на найближчі два роки.

Нагадаємо, наша газета за результатами конкурсного відбору стала учасником програми з бізнес-консультування, який реалізують Фундація Томсон та МГО «Інститут регіональної преси та інформації» (IRMI), за підтримки ЄС у рамках широкомасштабного проекту «Голос місцевих ЗМІ».

Програма передбачає модульне навчання для керівників ЗМІ, малі гранти для проведення маркетингових досліджень та виробництва програм про наслідки конфлікту на сході України та анексію Криму (до 4 тисяч євро). Окрім цього, експерти Фундації Томсон та IRMI працюють з журналістами відібраних ЗМІ над підготовкою новин безпосередньо у редакціях, надають поради з оптимізації робочого процесу та виробництва мультимедійного контенту на місцях, допомагають з розробкою бізнес-плану подальшого розвитку.

Учасників заходу привітала координатор проекту Оленка Садовнік. Вона відмітила важливість вивчення досвіду європейських медіа та його імплементацію в українських реаліях.

Проект забезпечив регіональним медійникам можливість повною мірою отримати відповідні знання, залучивши до роботи тренерів, які обізнані з реаліями європейського та вітчизняного медіаринку. Одна з тренерок – Зоя Чарльз - репортер та редактор, керівник декількох відділів Бі-Бі-Сі(Великобританія) із 25-річним досвідом роботи з висвітлення подій у всьому світі( працювала у Великобританії, Росії, США, Ізраїлі, Афганістані, Кувейті) і, зокрема, гарячих точках, працювала в команді менеджерів, які переводили радіосервіси на мультимедійний режим роботи. Протягом останніх років вона розвиває експериментальний відділ Бі-Бі-Сі, який розробляє нові формати відеоконтенту для телебачення та веб-платформ. Пані Зоя поділилася із учасниками тренінгу своїми знаннями щодо стратегічного планування.

Ангеліна Солдатенко, співзасновник та виконавчий директор Інституту регіональної преси та інформації, журналіст, експерт з медіакомунікації та етичних професійних стандартів цілком природно адаптувала запропонований колегою інструментарій до вітчизняних реалій.

В ході навчальних дискусій представники регіональних ЗМІ обговорили нагальні питання: кого і як залучати до процесу планування, інструменти планування, в тому числі, мозковий штурм, розібрали елементи SWOT і PEST аналізу та необхідність їх застосування для об’єктивної оцінки вихідних позицій свого медіа-ресурсу.

Особливу увагу тренери приділили питанням, пов’язаним із створенням унікального інформаційного продукту, який регіональні он-лайн медіа можуть запропонувати власним аудиторіям.

- Нагальне завдання для нас – зберегти довіру нашої аудиторії. Від цього показника найбільшою мірою залежить рейтинг «Запорізької правди». На цьому тренінгу ми отримали вичерпні знання про інструменти і навички, як досягти успіху на цьому шляху, - коментує захід Наталя Зворигіна. - Будемо застосовувати їх якомога ефективніше. Читачі газети відчувають результати цієї копіткої роботи з удосконалення видання, яку веде наш колектив. Запоріжці голосують «ЗА», передплачуючи газету послідуючий період .