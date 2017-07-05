Wednesday, July 05, 2017
    .
    • .

Вогнеборці ліквідували 3 загорання автомобілів

Деталі
липня 05, 2017

За минулу добу у м. Запоріжжі сталось 3 загорання автомобілів.


Так, 3 липня о 13:35 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що за адресою вул. Миру горить автомобіль BMW «X3». Площа пожежі склала 3 кв.м.
4 липня о 03:26 бійці ДСНС виїхали за адресою вул. Матросова , де у дворі горіли автомобілі «Volkswagen Touareg» та автомобіль «Audi Allroad» на площі 3 кв. м.
У всіх випадках рятувальники ліквідували загоряння. Внаслідок подій ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться слідство.
Від ГУ ДСНС України у Запорізькій області всього залучалося 5 одиниць техніки та 21 чоловік особового складу.

 

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Aнонси

Резонанс

Володимир Буряк: "Реформа охорони здоров'я має бути детально продумана, зважена і прорахована на декілька кроків вперед"

квітня 25, 2017

Важливо

Запорізька область: за добу на воді врятовано 38 - річного чоловіка

липня 04, 2017

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large71

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Цирк 08.06

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 