Вогнеборці ліквідували 3 загорання автомобілів

Деталі липня 05, 2017

За минулу добу у м. Запоріжжі сталось 3 загорання автомобілів.



Так, 3 липня о 13:35 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що за адресою вул. Миру горить автомобіль BMW «X3». Площа пожежі склала 3 кв.м.

4 липня о 03:26 бійці ДСНС виїхали за адресою вул. Матросова , де у дворі горіли автомобілі «Volkswagen Touareg» та автомобіль «Audi Allroad» на площі 3 кв. м.

У всіх випадках рятувальники ліквідували загоряння. Внаслідок подій ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться слідство.

Від ГУ ДСНС України у Запорізькій області всього залучалося 5 одиниць техніки та 21 чоловік особового складу.