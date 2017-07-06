На території Запорізького титано-магнієвого комбінату пройшли навчання з ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаною з викидом хлору

Деталі липня 06, 2017

5 липня на території ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» відбулися показові комплексні об’єктові навчання

на тему «Дії органів управління та сил цивільного захисту підприємства при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного характеру».

Ходом проведення об’єктового навчання керував директор ТОВ «ЗТМК» Володимир Сивак. При ліквідації наслідків умовної надзвичайної події, масштаби аварії не поширилися за межі підприємства та були ліквідовані у тих розмірах, які вони набули на момент прибуття перших аварійно-рятувальних підрозділів.

У тренуваннях, крім фахівців та спеціалізованих служб і формувань самого підприємства, взяли участь представники Головних управлінь ДСНС України у Дніпропетровській,Харківській, Луганській та Донецькій областях, навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, обласні спеціалізовані служби ЦЗ.

Метою навчань ставилось продемонструвати способи організації та проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, перевірити готовність формувань цивільного захисту, вдосконалити управління силами та засобами служб ЦЗ в умовах НС.

За легендою, у результаті розгерметизації цистерни стався викид хлору в кількості 500 кг у цеху №2. В прогнозованій зоні ураження може опинитися до 350 осіб. Черговий диспетчер здійснив оповіщення про виникнення аварії керівництво підприємства, персоналу підприємства, оперативного чергового пункту управління Запорізької ОДА, ГУ ДСНС України у Запорізькій області та інших підприємств, що знаходяться зоні можливого ураження.

Негайно, після виникнення надзвичайної ситуації, до ліквідації її наслідків залучені наступні сили і засоби: газорятувальна служба та персонал підприємства, оперативно-рятувальні підрозділи ГУ ДСНС області.

Співробітники аварійних бригад підприємства наклали бандаж на місце розгерметизації цистерни для зупинки подальшого витоку хлору. Бійці ДСНС у цей час проводили евакуацію персоналу з осередку небезпеки.

Одночасно з цим, співробітники дослідно-випробувальної лабораторії АРЗ СП м. Запоріжжя зробили заміри концентрації хлору у повітрі та огородили зону забруднення.

Маючи на озброєнні сучасну техніку та обладнання, надійний індивідуальний захист, фахівці ДСНС увійшовши до небезпечної зони, за допомогою колінчастого підйомника Bronto Skylift та з використанням пожежних стволів забезпечили оперативне створення водяних завіс на максимальній площі, що у свою чергу сприяло подальшій успішній ліквідації аварії.

Особовим складом комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби «Кобра» за допомогою альпіністського спорядження був знятий постраждалий з промислової висотної будівлі та переданий працівникам медичної служби.

«Такі навчання дають змогу постійно удосконалювати взаємодію органів управління та сил формувань цивільного захисту підприємств. Чим більше ми проводимо подібні заходи, тим більше підвищується готовність фахівців підприємства до реагування на можливі надзвичайні ситуації на об’єктах. А це, у свою чергу, суттєво допомагає рятувальним підрозділам якомога швидше ліквідувати аварію і не допустити людських жертв» - зазначив заступник директора департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Василь Скакун.