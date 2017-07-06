зіткнувся пасажирський поїзд з легковим автомобілем (троє загиблих, з них одна дитина)

Деталі липня 06, 2017

5-го червня від чергового Придніпровської Укрзалізниці надійшло повідомлення про те, що о 12:52 на регульованому необлаштованому залізничному переїзді на перегоні між станціями «Якимівка» і «Тащенак» в Мелітопольському районі сталася ДТП. Пасажирський поїзд № 232 сполученням «Генічеськ–Івано-Франківськ» зіткнувся з легковим автомобілем «Cherry Kimo». Внаслідок ДТП в автівці загинуло 3 людей, з них одна дитина.

Як з’ясувалося, 78-річний чоловік зустрів 27-річну доньку із її 1-річною дитиною на залізничній станції «Кирпичне», які приїхали погостювати з Києва. Разом вони направилися додому в сторону села Фруктове, після чого сталося зіткнення.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту дістали тіла людей із понівеченого автомобіля. Рух залізничного транспорту призупинили.

Від Головного управління ДСНС України у Запорізькій області залучена 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.





