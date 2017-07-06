Відкрила свої двері cтудія соціалізації дітей з особливими потребами проекту "Національна мережа центрів для дітей та сім'ї" благодійного фонду “Карітас Запоріжжя”.

Деталі липня 06, 2017

Ми запросили на святкове заняття вже знайомих нам дітей і мам, для яких в березні

проводили Свято радості в Запорізькому Центрі молоді.



Оскільки тиждень був присвячений темі Миру, ми запропонували нашим гостям

долучитися до виготовлення голуба миру. Спільними зусиллями мам, дітей та одного татуся

наприкінці заняття був виготовлений посланець миру.

Координатор проекту Олена Забродська разом із психологом Лесею Макаровою мали

нагоду поспілкуватися із батьками, поки діти смакували солодощами, а також соковитою

черешнею від місцевого фермера.

Анонсуємо, що студія соціалізації для сімей з дітьми з особливими потребами буде

працювати щочетверга з 10.00 до 12.00, у каб.№17.

ДОВІДКА: Благодійний фонд "Карітас Запоріжжя" є регіональною організацією

міжнародного благодійного фонду "Карітас України" і знаходиться за адресою: м.Запоріжжя,

вул.Семафорна, буд.8.

«Карітас України» входить в одну з найбільших міжнародних мереж благодійних

організацій у світі та Європі. Слово “Сaritas” означає воднораз любов і милосердя, співчуття

та благодійність.

Робота Карітасу України сфокусована на 4 основних напрямках: допомога кризовим

дітям, молоді та сім’ям; охорона здоров’я, допомога людям з особливими потребами,

cоціальні проблеми міграції, допомога в надзвичайних ситуаціях.

Метою Карітасу України є розробка та впровадження національних програм для

забезпечення соціальної допомоги та підтримки найбільш потребуючого населення України

незалежно від національної приналежності чи віросповідання.



З повагою, відділ комунікацій благодійної організації

"Благодійний фонд "Карітас Запоріжжя"