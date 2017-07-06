Thursday, July 06, 2017
    .
    • .

Близько 15 тисячам громадян допомогли працевлаштуватись (це майже дорівнює кількості жителів м.Оріхів)

Деталі
липня 06, 2017

«Протягом січня-червня 2017 року комплекс різноманітних послуг та
матеріального забезпечення отримали 44,6 тис. безробітних, які перебували
на обліку служби зайнятості, що на 13,2% менше минулорічного показника –
розповідає директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
- За сприяння служби зайнятості протягом січня-червня 2017 року 14,9 тис.
безробітних знайшли роботу, з них 394 особи працевлаштовані на нові робочі
місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 30
осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по
безробіттю одноразово, 5 громадянина, старших від 45 років та з числа ВПО
та АТО, які отримали ваучери на навчання та підвищення кваліфікації; 6,3
тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення
кваліфікації.
З початку року 7,1 тис. безробітних взяли участь в громадських та інших
роботах тимчасового характеру.
Станом на 1 липня 2017 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької
області перебувало 17,6 тис. безробітних.
Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької
області на 1 липня 2017 року становила 1143 одиниці. Найпопулярнішими
професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників
– водії, продавці, кухарі, слюсарі-ремонтники, електрогазозварники,
електромонтери, молодші медсестри, офіціанти, трактористи та інші
представники робочих професій. Також мають попит фахівці з високим рівнем
кваліфікації – бухгалтери з відповідним досвідом роботи та спеціалісти
державної служби».

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної
роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47

(За даними wikipedia кількість населення м.Оріхів Запорізької області 15,1
тис. громадян)

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Aнонси

Резонанс

Володимир Буряк: "Реформа охорони здоров'я має бути детально продумана, зважена і прорахована на декілька кроків вперед"

квітня 25, 2017

Важливо

Запорізька область: за добу на воді врятовано 38 - річного чоловіка

липня 04, 2017

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large71

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Цирк 08.06

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 