Thursday, July 06, 2017
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За добу в акваторії Азовського моря врятовано 25 осіб,з них 14 дітей

Деталі
липня 06, 2017

За минуло добу в акваторії Азовського моря виникло 9 надзвичайних подій на воді.

 

Так, 5 липня о 14:20 в смт Кирилівка Якимівського району на Азовському морі сталася подія на воді. Як з’ясувалося, в районі центрального пляжу на відстані приблизно 1500 метрів від берега п’ятьох відпочивальників відносило в море на катамарані. Рятувальники окремого поста Аварійно-рятувального загону спецпризначення на двох моторних човнах доставили чотирьох неповнолітніх дітей та 39-річну жінку на берег. Медична допомога врятованим не знадобилась.

Трохи пізніше, цього ж дня о 16:50 в акваторії Азовського моря смт Кирилівка знову знадобилася допомога рятувальників. В районі бази відпочинку «Каравела» на відстані 1000 м від берега потребують допомоги відпочивальники. Вони загубили весло та на човні людей відносило у море. Рятувальники окремого поста Аварійно-рятувального загону спецпризначення дісталися до десятьох пасажирів човна та доставили їх на берег.
Як з’ясувалося, на човні знаходились восьмеро неповнолітніх дітей 2003-2011 років народження, 38-річна жінка та 36-річний чоловік. Всі вони жителі міста Києва.
Від медичної допомоги врятовані відмовились.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 3 рятувальників.

Загалом, за добу на воді рятувальниками окремого посту АРЗ СП м. Запоріжжя врятовано 25 осіб, з них 14 дітей.

ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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