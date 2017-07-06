Деталі липня 06, 2017

Сегодня Руководитель ОО #HelperЗапорожье Данил Щербаков инициировал совещание выездной комиссии в числе представителей Шевченковской районной администрации, КП "ЭЛУАД",

представители ДП "Запорожский облавтодор", Национальной полиции Украины. Поводом для собрания (очной ставки) стало ДТП , которое произошло 06 июня ,в котором пострадал автомобиль Щербакова из за "ЯМЫ" на участке дороги, той дороги ,которая ,по официальным ответам вышестоящих организаций ,ни одной из них не принадлежит! Выясняли чья же дорога все вместе! Ввиду резонанса данного факта ,на месте работали представители 6 национальных телеканалов и 2 региональных! Мы доведём дело до конца и обязательно заставим ответить виновного в халатном отношении к своей работе! #ДанилЩербаков #HelperЗапорожье