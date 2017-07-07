8-9 июля 2017 года пройдет XVIII парусная регата им. Героя Украины В. А. Сацкого на призы ПАО «Запорожсталь», в рамках Национальной регаты памяти Ивана Сирка. Торжественное открытие состоится 8 июля в 10.00 в яхт-клубе ПАО «Запорожсталь», по адресу: Правый бе-рег, ул. Лесозаводская, 1.
Журналистов, желающих осветить мероприятие, просим аккредитоваться до 10:00 07.07.17 по моб. тел. (096) 096 70 13. Контактное лицо - Ольга. Для журналистов 8 июля в 9.10 будет организован транспорт от ДК металлургов. Помимо этого, во время соревнований предусмот-рено катание на катере.
Соревнования проводятся на верхнем бьефе р. Днепр, среди экипажей крейсерских яхт и па-русно-туристических катамаранов по 7 классам. Ожидаемое количество яхт-участниц около 80 единиц, количество участников до 250 чел.; возраст от 18 до 65 лет. В соревнованиях тра-диционно принимают участие представители г. Днепра, Никополя, Энергодара, Запорожья.
Программа проведения регаты
08.07.17г.
10-00 – торжественное открытие соревнований
11-00 – 18-00 – гонки всех классов яхт
20-00 – выступление коллективов художественной самодеятельности ДК металлургов
21-00 – дискотека
09.07.17г.
10-00 – гонки всех классов яхт
14-00 – закрытие соревнований, награждение победителей
Справка:
ПАО «Запорожсталь» - одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира.
Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, х/к лист, х/к рулон из углеродистых и низколегиро-ванных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.
Основными потребителями продукции комбината являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транс-портного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.
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