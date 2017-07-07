На пожежі вогнеборці врятували чоловіка

Деталі липня 07, 2017

7 липня о 01:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. Подія сталася в одному із житлових будинків по вулиці Шмідта в с. Плодорідне Михайлівського району.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у кімнаті горіли меблі, домашні речі на загальній площі 3 кв.м.

Одночасно ліквідовуючи пожежу, вогнеборці вивели на свіже повітря молодого чоловіка. 26-річного врятованого з отруєнням продуктами горіння госпіталізували каретою швидкої медичної допомоги до районної лікарні.

О 02:20 рятувальники локалізували пожежу, а о 02:25 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного займання.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.