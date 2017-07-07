Friday, July 07, 2017
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За минулу добу фахівці-піротехніки знешкодили 5 вибухонебезпечних предмета часів минулих війн

Деталі
липня 07, 2017

7 липня поблизу с. Новоданилівка та в смт. Якимівка Якимівського району піротехніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Запоріжжя вилучили та знешкодили вибухонебезпечні предмети. Загалом вилучено та знешкоджено 5 небезпечних предмета часів минулих війн, а саме: 3 мінометні міни калібру 82 мм, 2 артснаряди калібру 76 мм та гранату Ф-1.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
- в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
- організувати охорону небезпечного місця;
- не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.

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