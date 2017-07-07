Канікули! Саме час читати, знайомитися з театром та філармонією

Деталі липня 07, 2017

Під час літніх канікул заклади культури запрошують дітей на цікаві різноманітні заходи. Усі бібліотеки пропонують влітку дітям різні програми, які заохочують до читання. В усіх районах обласного центру влітку діють бібліотечні площадки під відкритим небом, організовуються цікаві програми.

Обласна бібліотека для дітей „Юний читач” Запорізької обласної ради активно пропонує своїм відвідувачам цікаве дозвілля в рамках власних проектів „Академія літніх наук” та „Калейдоскоп розваг улітку”. Протягом червня - традиційного місяця роботи шкільних таборів відпочинку - бібліотека проводила розважальні заходи в своїх стінах для дітвори з таборів гімназії № 50 та ліцею № 62, а також виїжджала до дітлахів Широківської об’єднаної територіальної громади, відвідавши Петрополь, Лукашеве, Широке, Августинівку, Володимирівське та Відрадне.

Діти стали учасниками театралізованих ігрових програм, вікторин. Під час ігор мандрували світом разом з улюбленими героями у захоплюючій літній подорожі „Навколо світу за 9 книг”, відвідали на „європейському експресі” батьківщину веселуна Карлсона - Швецію, здійснили незабутню віртуальну подорож на білосніжному лайнері до турецьких берегів у відеожурналі „Туреччина. Схід чи Захід?”, завітали на свято Івана Купала до тітоньки Дарини. Були також повчальні зустрічі, зокрема, обговорення прав та обов’язків із головним спеціалістом Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області Людмилою Житняк.

Всі бібліотечні заходи супроводжувались презентацією нових книжок сучасних українських дитячих письменників, української та світової класики, адже бібліотека має найбільше в області зібрання дитячої літератури, яке постійно поповнюється новими надходженнями.

Комунальний заклад „Запорізька обласна філармонія” Запорізької обласної ради приймав у себе маленьких глядачів. В гостях у філармонії побували вихованці усіх пришкільних таборів обласного центру. Для дітей з Енергодару 27 червня пройшли екскурсія та концерт. Артисти філармонії з музичною казкою завітали до Василівки, де відбулися два виступи для дітей у школах. В селі Андрієвка глядачами стали матусі з дітьми у місцевому профілакторії. Загалом влітку Запорізька обласна філармонія вже провела 21 концерт для дитячої аудиторії.

Запорізькі актори і влітку знайомлять дітей із чарівним мистецтвом театру. Комунальний заклад „Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. В. Г. Магара” Запорізької обласної ради підготував для дітей у пришкільних таборах навчальних закладів веселу та пізнавальну театральну програму. У червні відбулося дев'ять виїздів до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, глядачами шоу стала майже тисяча дітей.

Комунальний заклад „Запорізький академічний обласний театр юного глядача” Запорізької обласної ради запрошує юних глядачів на свої вистави до 14 липня. Комунальний заклад „Запорізький обласний театр ляльок” Запорізької обласної ради планує зі своїми найкращими виставами відвідати дітей в оздоровчих закладах Азовського узбережжя.

Працівники закладів культури роблять усе, щоб під час канікул школярі мали змогу і розважитися, і дізнатися багато цікавого.