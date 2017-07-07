Friday, July 07, 2017
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Запоріжців запрошують взяти участь у створенні „Щасливої країни”

Деталі
липня 07, 2017

31 липня за підтримки Міністерства культури України стартує новий культурно-мистецький проект під назвою „Спільне бажання мільйонів сердець збудує щасливу країну”.

Запоріжців запрошують долучитися до проекту, зібравши кошти для того, щоб велика картина з пазлів „За мир і щастя в Україні” завітала до нашого обласного центру.
Ініціатива проведення акції належить юній художниці з Покровська (Донецька область) Лілії Дорошенко. Нагадаємо, в минулому році Лілія стала автором проекту зі створення картини з пазлів „За мир і щастя в Україні”, яка була визнана національним рекордом як полотно, намальоване олійними фарбами найбільшою кількістю людей. Новий проект є продовженням попереднього. Він передбачає транспортування цієї картини, намальованої дітьми та дорослими, по всіх регіонах України. У кожному з 25 міст, куди приїде закріплена на автомобілі картина з пазлів, будуть проходити масштабні презентаційні заходи на центральних площах і вулицях. На свято будуть запрошені всі учасники створення пазлів своєї області. У художників буде можливість побачити цільну картину, до створення якої вони були причетні. За підсумками акції буде подано матеріал для реєстрації в Національному реєстрі Книги рекордів України.
Також в рамках акції планується проводити благодійні аукціони українських художників під девізом „Мистецтво лікує” та майстер-класи для всіх, хто хоче навчитися малювати.
Першим містом, куди з Покровська відправиться картина з пазлів „За мир і щастя в Україні”, стане Дніпро. Потім полотно кожного дня буде переїжджати до нового обласного центру. Передостаннім пунктом буде Сєвєродонецьк, а 24 серпня картина повернеться до Покровська. Там під час святкування Дня Незалежності України буде підбито підсумки акції та відзначено її учасників.
Телефон для довідок: 050-999-555-1 - Леонід Іванович Дорошенко, батько юної художниці Лілії Дорошенко.

 

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