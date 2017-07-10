2+2 змінив ефірний логотип

Деталі липня 10, 2017



Від 5 липня телеканал 2+2 виходить в ефір з новим логотипом.

Зміна ефірного логотипу – перший етап презентації оновленого каналу. Майбутній перезапуск 2+2 заплановано на 14 серпня 2017-го року. Він передбачає оновлення позиціонування та програмної концепції, зміну загальної стилістики та графічно-візуального оформлення каналу.

Зміна ефірного логотипу з 5 липня пов’язана зі стартом промо-кампанії оновленого 2+2, реалізованій у новій стилістиці каналу. Серед іншого до нового сезону команда каналу готує прем’єру серіалів власного виробництва та цикл документальних проектів у жанрі інфотейнмент.