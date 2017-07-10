Вимогу профспілок щодо Списків 1,2 частково виконано. Боротьба продовжується

Деталі липня 10, 2017

Після більш ніж річної боротьби за відновлення порушених прав працівників, зайнятих в шкідливих і важких умовах праці на достроковий вихід на пенсію за віком, вчора, 4 липня 2017 року, Кабінет Міністрів України виконав вимогу Профспілок і прийняв Постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 461», яка вводиться у дію з 1 січня 2018 року.

Зазначеними змінами повернуто право дострокового виходу на пенсію за віком для декількох десятків тисяч працюючих в шкідливих і важких умовах праці. При цьому для них буде збережено стаж роботи у зазначених умовах, що минув з моменту набуття чинності Постанови № 461.

Таким чином виконана вимога, висунута Урядові під час тридцятитисячної протестної профспілкової акції у липні 2016 року.

Проте ще на етапі узгодження прийнятої постанови, СПО об’єднань профспілок у своїх висновках зазначав, що обсяг змін є неповним, який лише частково (до 30%) відновлює порушені права працівників. СПО узгодив проект постанови, розцінюючи це як перший компромісний крок на шляху до повного об’єктивного і справедливого врегулювання питання з пільговим пенсійним забезпеченням працівників, яке на думку Міністра Реви А.О. можливе за умови прийняття Верховною Радою Урядового законопроекту про пенсійну реформу в Україні.

Зокрема не враховані принципові пропозиції Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України щодо включення до списків майстрів, зайнятих на гарячих ділянках робіт враховуючи, що вони працюють повний робочий день з працівниками, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення, передбачене Списками №1, № 2.

Залишились не врахованими також пропозиції Профспілки працівників вугільної промисловості України щодо відновлення у Списку № 2, працівників, зайнятих на підземних роботах 50 і більше відсотків робочого часу на рік (в обліковому періоді), які були безпідставно виключені з цього списку постановою № 461, а також ряд пропозицій інших галузевих всеукраїнських профспілкових об’єднань.

Тому робота по внесенню змін до списків, виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, буде продовжена.

Очікуємо, що Мінсоцполітики виконає досягнуту попередньо домовленість, підготує і опублікує роз’яснення щодо застосування Списків №1, № 2 при обчисленні пільгового стажу працівників, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах.





Департамент охорони праці ФПУ