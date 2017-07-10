Японський художник створить мурали на підтримку миру в Україні

Деталі липня 10, 2017

07 липня 2017 року, о 14 годині відбудеться церемонія відкриття муралу «Солідарність», створеного японським художником-графітчиком Міязакі Кенсуке спільно з дітьми-біженцями й дітьми-переселенцями зі сходу України. Подію організовують Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) за сприяння Посольства Японії в Україні на території Арт-заводу Платформа.

Цього року, у липні, японський художник Міязакі Кенсуке відвідує Україну в рамках його глобального проекту «Крізь стіни» (“Over the Wall”).

Візит пана Кенсуке до України присвячений першій річниці ініціативи «Міста солідарності», що була започаткована у м. Маріуполі, та 25-тій річниці встановлення дипломатичних відносин між Японією та Україною. Під час своєї місії, пан Кенсуке планує створити мурали у Києві та Маріуполі спільно з дітьми-біженцями й дітьми-переселенцями зі сходу України.

Церемонія відкриття розпочнеться прес-брифінгом для місцевих та іноземних ЗМІ за участі:

- Представника Агентства ООН у справах біженців, Пабло Матеу

- Посла Японії в Україні, Шіґекі Сумі

- - Автора муралу, Керівника проекту “Over the Wall”, Міязакі Кенсуке

- Директора з PR та маркетингу Арт-заводу Платформа, Сергія Соколова

Програмою заходу передбачено відкриття муралу, створеного під час майстер-класів для дітей-біженців і переселенців, символічна висадка дерев японської сакури, виступи представників японських бойових мистецтв, пригощання.

Акредитація для преси до 19-00 у четвер, 06 липня: + 380 50 299 3201 або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. – Тетяна Кравчук.