Monday, July 10, 2017
    .
    • .

Японський художник створить мурали на підтримку миру в Україні

Деталі
липня 10, 2017

07 липня 2017 року, о 14 годині відбудеться церемонія відкриття муралу «Солідарність», створеного японським художником-графітчиком Міязакі Кенсуке спільно з дітьми-біженцями й дітьми-переселенцями зі сходу України. Подію організовують Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) за сприяння Посольства Японії в Україні на території Арт-заводу Платформа.

Цього року, у липні, японський художник Міязакі Кенсуке відвідує Україну в рамках його глобального проекту «Крізь стіни» (“Over the Wall”).

Візит пана Кенсуке до України присвячений першій річниці ініціативи «Міста солідарності», що була започаткована у м. Маріуполі, та 25-тій річниці встановлення дипломатичних відносин між Японією та Україною. Під час своєї місії, пан Кенсуке планує створити мурали у Києві та Маріуполі спільно з дітьми-біженцями й дітьми-переселенцями зі сходу України.

Церемонія відкриття розпочнеться прес-брифінгом для місцевих та іноземних ЗМІ за участі:

- Представника Агентства ООН у справах біженців, Пабло Матеу

- Посла Японії в Україні, Шіґекі Сумі

- - Автора муралу, Керівника проекту “Over the Wall”, Міязакі Кенсуке

- Директора з PR та маркетингу Арт-заводу Платформа, Сергія Соколова

Програмою заходу передбачено відкриття муралу, створеного під час майстер-класів для дітей-біженців і переселенців, символічна висадка дерев японської сакури, виступи представників японських бойових мистецтв, пригощання.

Акредитація для преси до 19-00 у четвер, 06 липня: + 380 50 299 3201 або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. – Тетяна Кравчук.

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Aнонси

Резонанс

Володимир Буряк: "Реформа охорони здоров'я має бути детально продумана, зважена і прорахована на декілька кроків вперед"

квітня 25, 2017

Важливо

Запорізька область: за добу на воді врятовано 38 - річного чоловіка

липня 04, 2017

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large71

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Цирк 08.06

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 