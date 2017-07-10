Оперативники раскрыли экономических преступлений на 116 миллионов гривен

Деталі липня 10, 2017

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление фактов нарушения налогового законодательства, а также оперативного сопровождения проверок предприятий, сотрудниками второго отдела Межрегионального оперативного управления Офиса крупных плательщиков налогов ГФС в сфере налогообложения за январь-июнь 2017 выявлено 7 уголовных преступлений, из них 6 тяжких.

Сумма ущерба по уголовным делам составляет более 124 миллионов гривен. По результатам проведенных мероприятий в ходе оперативного сопровождения расследования уголовных производств в бюджет поступило более 45 миллионов гривен.

В результате проведених мероприятий по противодействию хищению бюджетных средств выявлено 3 уголовных преступления. Сумма ущерба по уголовным производствам составляет более 116 миллионов гривен, доначислено почти 7 миллионов.

Проведенные мероприятия показали, что за это время в рамках уголовных дел была уменьшена на 35,8 миллиона гривен сумма возмещения НДС. Кроме того, выявлена попытка незаконного возмещения из бюджета НДС на сумму 995 тысяч гривен.

По результатам проведенных мероприятий по противодействию незаконному обороту подакцизных товаров в отношении субъектов хозяйственной деятельности - производителей зарегистрировано 2 уголовных дела.

В течение января-июня выявлено 11 фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, возможные потери бюджета по которым составляют почти 136 миллионов гривен. По результатам проверок предприятий-выгодополучателей доначислено и взыскано в бюджет более 42 миллионов.

Межрегиональное оперативное управление

Офиса крупных плательщиков налогов ГФС

(Запорожье)