У Запоріжжі за розбійний напад затримано п’ятеро членів громадської організації

Деталі липня 10, 2017

До скоєння розбійного нападу у Комунарському районі Запоріжжя встановлена причетність 5 чоловіків. Всіх підозрюваних затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Триває перевірка на їх причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Запоріжжя.

Як повідомлялося раніше, працівники поліції затримали групу чоловіків, які скоїли розбійний напад на один із закладів у Комунарському районі Запоріжжя.

6 липня о 2-й годині ночі невідомі чоловіки вдерлися у приміщення, побили дерев’яною битою охоронця закладу, після чого забрали з каси 2 тисячі гривень та зникли.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції затримали групу осіб у складі 5 чоловіків. Правоохоронці встановили особи злодіїв. Ними виявились мешканці Запоріжжя 1993, 1997, 1996, 1997 та 1995 років народження, які є членами однієї із громадських організацій.

На сьогодні речові докази вилучено. Усі зловмисники затримані у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій). Санкцією інкримінованої статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

На даний час затримані перевіряються на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території м. Запоріжжя.

Всього з початку року працівники поліції Запорізької області розкрили 71 розбій, 105 нападникам повідомлено про підозру.



Відділ комунікації поліції Запорізької області