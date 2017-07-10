Деталі липня 10, 2017

7 липня Запорізьке регіональне відділення АМУ провело практикум для об`єднаних територіальних громад із застосування законодавства «Практичні аспекти реалізації законодавства у сфері соціального захисту населення».

З технологіями праці соціальних служб присутніх знайомили керівники управління соціального захисту населення Запорізької міської ради Полковнікова Ольга Яківна, Остапенко Галина Вікторівна, Озьорна Ірина Віталіївна.

Робітники міських та сільрад знайомилися зі структурою органів соц.. захисту, вчилися складати соціальний атлас населених пунктів, розробляти комплексні програми соц. Захисту, розбирали нюанси надання різних видів соціальної допомоги верствам населення. Досвід Запоріжжя громадам цікавий, в першу чергу тому, що тут працівники соціальної служби впровадили спрощений до мінімуму процес надання послуг та пільг. Людина не крокує нескінченними бюрократичними коридорами, а подає один раз заяву на отримання пільг, причому в електронній черзі. Далі соціальні працівники діють по процедурі згідно з законодавчим алгоритмом.

Ольга Полковнікова, начальник управління соціального захисту

населення Запорізької міської ради каже:

- Ми ставили для себе завдання створити найбільш комфортні умови для малозабезпечених верств населення. Надважливий напрямок – це, безумовно, комунікації з населенням та роз’яснювальна робота, якій ми приділяємо велику увагу. Тому, комфорт, роз’яснення та новітні комп’ютерні технології – це наші головні пріоритети в розвитку соціального захисту населення.

Галина Остапенко, заступник начальника УПСЗН Запорізької

міської ради підкреслила:

- Запорізька служба захисту населення є піонером у впровадженні сучасних напрямків роботи. Наприклад, в Запоріжжі першими впровадили електронний калькулятор для розрахунку субсидій. Першими ввели практику роботи мобільних соціальних офісів – дуже популярна форма послуг серед населення: офіс приїжджає до людей з повним пакетом послуг.

Це важливо, бо суспільство продовжує нарощувати долю непрацездатних людей похилого віку та людей з особливими потребами. Роботу електронного офісу учасники практикуму вивчали в Олександрівському райвідділу УПСЗН, де відбулась практична частина заходу.