Monday, July 10, 2017
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У Запорізькій області протягом доби поліцейські знищили дві наркоплантації

Деталі
липня 10, 2017

Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці виявили наркопосіви у Бердянському та Веселівському районах. Звідти поліцейські вилучили близько 6 тисяч кущів коноплі. Наразі розслідування триває.


6 липня працівники Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Запорізькій області у лісосмузі в Бердянському районі виявили замасковану наркоплантацію. Правоохоронці вилучили 5760 кущів коноплі з явними ознаками культивації.
Рослини направлені на дослідження до Запорізького експертно-криміналістичного центру.
На даний час встановлюється коло осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель).
Цього ж дня працівники Веселівського відділення поліції виявили наркоплантацію у лісосмузі біля села Широке. Звідти вилучено 29 кущів з ознаками культивації.
Правоохоронці встановили особу власника посіву. Ним виявився раніше засуджений мешканець смт Веселе 1985 року народження. Вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Найсуворіше покарання, передбачене санкцією статті, - обмеження волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року працівники поліції Запорізької області розкрили 422 злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних речовин.

 


Відділ комунікації поліції Запорізької області

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