У Запорізькій області протягом доби поліцейські знищили дві наркоплантації

Деталі липня 10, 2017

Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці виявили наркопосіви у Бердянському та Веселівському районах. Звідти поліцейські вилучили близько 6 тисяч кущів коноплі. Наразі розслідування триває.



6 липня працівники Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Запорізькій області у лісосмузі в Бердянському районі виявили замасковану наркоплантацію. Правоохоронці вилучили 5760 кущів коноплі з явними ознаками культивації.

Рослини направлені на дослідження до Запорізького експертно-криміналістичного центру.

На даний час встановлюється коло осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

Цього ж дня працівники Веселівського відділення поліції виявили наркоплантацію у лісосмузі біля села Широке. Звідти вилучено 29 кущів з ознаками культивації.

Правоохоронці встановили особу власника посіву. Ним виявився раніше засуджений мешканець смт Веселе 1985 року народження. Вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Найсуворіше покарання, передбачене санкцією статті, - обмеження волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники поліції Запорізької області розкрили 422 злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних речовин.



Відділ комунікації поліції Запорізької області