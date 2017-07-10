Monday, July 10, 2017
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В Мелітополі поліцейські повернули викрадений телефон власникові

Деталі
липня 10, 2017

До трьох років позбавлення волі загрожує зловмисникові, який обікрав відвідувача банку у місті Мелітополь.

5 липня близько 9-ї години ранку в відділенні одного із банків в місті Мелітополь, коли 47-річний чоловік стояв в черзі в касу, невідомий поцупив його мобільний телефон. Через два дні потерпілий заявив про злочин у поліцію.

Цього ж дня працівники групи реагування Мелітопольського відділу поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився мешканець Мелітопольського району 1957 року народження.
Поліцейські вилучили у підозрюваного викрадений телефон. Засіб зв’язку вже повернутий власникові.

На сьогодні відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Найсуворіше покарання, яке загрожує зловмисникові, – до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники поліції розкрили 2769 крадіжок, з них – 3633 крадіжки приватної власності.

 

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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