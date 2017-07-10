У Запоріжжі відзначили 500-річчя першого гетьмана України

Деталі липня 10, 2017

Цього тижня за ініціативою очільника Міжнародного союзу козаків «Запорозька Січ», голови координаційної ради козацтва при Запорізькій обласній державній адміністрації Дмитра Сухініна у Запоріжжі відбулись заходи, присвячені 500-річчю від дня народження князя Дмитра Вишневецького (Байди)

- першого гетьмана українського козацтва, який збудував першу Січ на острові Мала Хортиця.

Представники запорізького козацтва разом з військовими Запорізького гарнізону поклали квіти до обеліску видатного козацького ватажка, а також побували на екскурсії у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї.

А 8 липня, у церкві Покрови Пресвятої Богородиці на острові Хортиця Єпископ Запорізький і Мелітопольський УПЦ (КП) Фотій відслужив заупокійну літургію по Дмитру Івановичу Вишневецькому й поспілкувався з військовослужбовцями про особистість видатного державного діяча.