Monday, July 10, 2017
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Запорізьким строковикам показали «Форум-театр»

Деталі
липня 10, 2017

У неділю, 9 липня, у клубі 55-ї окремої артилерійської бригади відбувся Форум-театр «Я тебе чую», організований громадською організацією «Комунікаційний центр «Долоні»» у співпраці з Запорізькою обласною бібліотекою для юнацтва, Запорізьким коледжем радіоелектроніки ЗНТУ, Запорізьким металургічним коледжем ЗДІА в рамках міжнародного проекту «Подолаємо наслідки війни разом» за фінансової підтримки Міністерства іноземних справ Німеччини. Як наголосила модератор заходу, провідний бібліотекар Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва Лариса Головко, мета акції – подолання агресії у родинах військовослужбовців через відкриту комунікацію та метод «Форум-театр».
Під час двогодинного спілкування непрофесійні актори активно залучали військовослужбовців строкової служби до театральної постановки, під час якої проговорювали наявні проблеми у відношеннях з оточенням.
До речі, це вже 13-й «Форум-театр» для військових, тимчасово переміщених осіб та місцевих мешканців.

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